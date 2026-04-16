गांव वालों ने पहनावे पर कसे थे तंज, पिता के साथ ने बदल दी किस्मत; अब कामना बनीं मिस ग्लैम राजस्थान 2026 की ब्रांड एंबेसडर

हुमेरा पिछले तीन वर्षों से लगातार राज्य स्तरीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार बांसवाड़ा में हुई 69वीं विद्यालयी खेलकूद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बाड़मेर जिले की कप्तान थीं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए दो अर्धशतक लगाए और सात विकेट भी हासिल किए, जिसके आधार पर उनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ।