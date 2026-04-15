Pachpadra Refinery News : कैसे जुट पाएगी प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख की भीड़? इस एक वजह ने ला दिए BJP नेताओं के पसीने !

राजस्थान में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का अबूझ सावा है, जिसके बाद 20 और 21 अप्रैल को भी प्रदेशभर में बंपर शादियां हैं। आलम यह है कि हर घर में 5 से 10 शादी के कार्ड आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंधों की शादियों को छोड़ना सामाजिक नाराजगी का कारण बनता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और आम जनता को पचपदरा तक लाना भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है।



बता दें कि पीएम मोदी की जनसभा में दो लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने के लिए 12 जिलों में कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए हैं।