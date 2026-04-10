Pachpadra Refinery : PM मोदी की ‘सौगात’ से पहले Ex CM अशोक गहलोत का ‘खुलासा’! जानें क्यों गरमाया सियासी पारा?

अशोक गहलोत ने अपने पोस्ट में रिफाइनरी के इतिहास के पन्ने पलटते हुए भाजपा पर 'क्रेडिट' लेने की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा ने केवल श्रेय लेने के चक्कर में इस प्रोजेक्ट को सालों तक लटकाए रखा। 2013 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत देरी के कारण 37,229 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ के करीब पहुँच गई है। गहलोत ने सवाल पूछा कि आखिर भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है?