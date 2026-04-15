Coconut Shell Bird House: फेंके गए नारियल का खोल, एक डोरी और एक कील! बन गया पक्षी का घर, कचरे से जबरदस्त जुगाड़

क्या आपने सोचा है जो नारियल का पानी पीने के बाद फेंका गया नारियल किस काम आ सकता है…? अब फेंके गए नारियल खोल से राजस्थान का एक शख्स पक्षियों को अपना घर देने की मुहिम में जुड़ गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पहचाने जाने वाले Green Man एक बार फिर अपने अनोखे प्रयास से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने फेंके गए नारियल के खोल को पक्षियों के लिए घोंसलों में बदलने की पहल शुरू की है। आमतौर पर बेकार समझे जाने वाले नारियल के खोल अब पक्षियों के लिए सुरक्षित आशियाना बनेंगे। इसके लिए वे जगह-जगह से नारियल पानी के खोल इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें तैयार करने में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस साधारण से जुगाड़ को कोई भी बना सकता है। इसे बनाने में दो से तीन मिनट का ही समय लगता है और इसे आसानी से बालकनी में टांगा जा सकता है। ये देखने में भी सुंदर लगता है।