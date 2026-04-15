Pachpadra Refinery News : बाड़मेर की तपती गर्मी के बीच PM मोदी की ‘पचपदरा सभा’, जानें कैसे रखा जाएगा लोगों को ‘कूल-कूल’?

राजस्थान में 21 अप्रैल को होने जा रहा पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का उदय होने का माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रस्तावित जनसभा को लेकर बालोतरा जिला प्रशासन पूरी तरह 'अलर्ट' मोड पर है। जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों की भीड़ को भीषण गर्मी के बीच सुरक्षित रखने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने की है। कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।