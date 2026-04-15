Pachpadra Refinery News : जहां हो रही ‘रिफाइनरी’ की बड़ी-बड़ी बातें, वहां ‘बूंद-बूंद पानी’ को मोहताज लोग, जानें क्या है ‘पत्रिका’ की ग्राउंड रिपोर्ट?

गांव में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है और दस दिन के अंतराल में पानी मिलने से प्रति माह करीब दो हजार रुपए पानी पर खर्च हो रहे हैं। - मनोहर सिंह बालावत, ग्रामीण



एक पखवाड़े से अधिक समय से व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है और लोग मीठे पानी को तरस गए हैं। प्रशासन को मॉनिटरिंग कर सुधार करना चाहिए। - सुरेश प्रजापत, ग्रामीण



गांवों में पेयजल आपूर्ति नाम मात्र की रह गई है. यहां तक कि खारा पानी भी समय पर नहीं मिल पाता है. वहीं अधिकारी भी फोन तक रिसीव नहीं करते। - लूंबाराम पटेल, ग्रामीण



पिछले एक माह से गांवों में पेयजल आपूर्ति बिगड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि कम दवाब से मिल रहे पानी से खुद की प्यास बुझाएं या पशुओं की। - केवल राम, ग्रामीण