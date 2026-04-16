Success Story: डॉक्टर माता-पिता की बेटी के CBSE 10th में आए 99.6%, जानें कोटा की अवनी आर्य की सक्सेस स्टोरी

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि कोटा जिले में 91 सीबीएसई विद्यालय है। इसमें से 95 प्रतिशत से अधिक परिणाम रहा है। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई थी। कोटा जिले से कुल 8082 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 240 प्राइवेट परीक्षार्थी भी शामिल रहे। जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोटा जिला अजमेर रीजन के अंतर्गत आता है। खास बात यह रही कि पहली बार परीक्षा परिणाम अप्रेल माह में घोषित किया गया है, जबकि पिछले साल 2025 में 13 मई को दसवीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था।