Pali: परिवार समझता रहा सामान्य मौत; CCTV ने दिखाया खौफनाक सच, फुटेज देख बेटे के उड़ गए होश

6 फरवरी सुबह 76 वर्षीय नारायणलाल रावल घर से दुकान निकले थे। रास्ते में अचानक एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। जोरदार टक्कर से वे गिर पड़े और अचेत हो गए। परिजन उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल, फिर पाली और बाद में जोधपुर ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर में शोक छा गया। अंतिम संस्कार और सामाजिक परंपराओं में परिवार 12 दिनों तक व्यस्त रहा। सभी यही मानते रहे कि बुजुर्ग की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है।