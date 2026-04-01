13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan News : बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर तानी पिस्टल, ‘खाकी’ ने फिल्मी स्टाइल में SUV का पीछाकर एक को दबोचा

पाली के बाली थाना क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने सूचना पर संदिग्ध एसयूवी का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Apr 13, 2026

फोटो वीडियो का स्क्रीनशॉट

सेवाड़ी (पाली)। बाली थाना क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस ने सूचना पर संदिग्ध एसयूवी का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से मोबाइल, पिस्टल, जिंदा कारतूस तथा वाहन में लगी फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की हैं।

बाली थानाधिकारी परबत सिंह ने बताया कि सूचना पर बाली पुलिस ने संदिग्ध एसयूवी का पीछा किया। बाली थाने के पास बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वाहन का पीछा जारी रखा और उसे सेवाड़ी की ओर घेराबंदी कर रोकने की रणनीति बनाई। सेवाड़ी गांव स्थित खेतलाजी चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी की, जहां काफी भीड़ थी। पास ही एक गली में शादी समारोह था, जिससे आरोपियों की एसयूवी को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया।

पुलिस पर तानी पिस्टल

मौके पर बाली पुलिस थाने से जितेन्द्र डागर एवं सेवाड़ी चौकी के कांस्टेबल प्रवीण सिंह ने बदमाशों से सीधे टक्कर ली। पुलिस अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसयूवी के शीशे लाठी-डंडों से तोड़ दिए और आरोपियों को काबू में करने का प्रयास किया। इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर पिस्टल तान दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गंगासरा निवासी घमंडाराम जाट के रूप में हुई है।

आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, पिस्टल, जिंदा कारतूस तथा वाहन में लगी फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की हैं। सूचना मिलते ही एएसआइ गणपत सिंह, बीजापुर चौकी प्रभारी एएसआइ रूपसिंह, सेवाड़ी चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह, एएसआई महेंद्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की हैं और जगह-जगह दबिश दी जा रही है। आसपास इलाकों में पुलिस को सूचना देकर अलर्ट किया है।

ये भी पढ़ें

Udaipur: दो बाइकों में जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर सड़क गिरे, तीन युवकों की मौत, गांव में मचा कोहराम
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 09:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan News : बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर तानी पिस्टल, ‘खाकी’ ने फिल्मी स्टाइल में SUV का पीछाकर एक को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: ओम बन्ना के दर्शन से लौट रहे 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में गई जान

pali road accident
पाली

पाली में सामूहिक आत्महत्या मामले में नया खुलासा, सुसाइड नोट में क्या लिखा था..अब आया सामने

पाली

Pali News: बेड पर पड़ा मिला सरकारी अध्यापक का शव, बंद मकान से दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा

pali news
पाली

रोज टपरी पर नाश्ता करता है ये बंदर, बेखौफ अंदाज ने बना दिया लोगों का चहेता

tea stall monkey
पाली

पाली: सरस गोल्ड दूध सस्ता, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत; नई दरें 15 अप्रेल से होंगी लागू

Saras Milk Price Increased
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.