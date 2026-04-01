Rajasthan News : बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर तानी पिस्टल, ‘खाकी’ ने फिल्मी स्टाइल में SUV का पीछाकर एक को दबोचा

मौके पर बाली पुलिस थाने से जितेन्द्र डागर एवं सेवाड़ी चौकी के कांस्टेबल प्रवीण सिंह ने बदमाशों से सीधे टक्कर ली। पुलिस अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसयूवी के शीशे लाठी-डंडों से तोड़ दिए और आरोपियों को काबू में करने का प्रयास किया। इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर पिस्टल तान दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गंगासरा निवासी घमंडाराम जाट के रूप में हुई है।