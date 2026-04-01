Udaipur: दो बाइकों में जोरदार टक्कर, हवा में उछलकर सड़क गिरे, तीन युवकों की मौत, गांव में मचा कोहराम

बता दें कि सुखेर थाना क्षेत्र में रविवार शाम को उदयपुर-नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर पावरहाउस के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार तीन जनों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक और पलट गया। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया।पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान रवा की नाल बारापाल निवासी प्रेमचंद (40) पुत्र सवजी मीणा, रियान मीणा (9), मुकेश (32) पुत्र कडुवा मीणा के रूप में हुई है। ट्रेलर राजसमंद से उदयपुर की तरफ आ रहा था, इसमें सोप स्टोन पाउडर भरा हुआ था, जो सड़क पर फैल गया। मृतक भी इसके पाउडर में ही दबकर रह गए।