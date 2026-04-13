राजस्थान: ओम बन्ना के दर्शन से लौट रहे 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में गई जान

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मानवेंद्र और लोकेंद्र रिश्ते में चचेरे भाई थे। परिजनों के अनुसार मानवेंद्र, लोकेंद्र की बुआ का बेटा था। दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और उनके पिता किसान हैं। मानवेंद्र का बड़ा भाई हितेंद्र दिव्यांग है और पढ़ाई कर रहा है, जबकि लोकेंद्र का बड़ा भाई नरेंद्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हादसे के बाद परिवार में गहरा शोक है।