Infra News: राजस्थान का यह 93 KM लंबा हाईवे फोरलेन बने तो विकास को मिले नई रफ्तार, लाखों लोगों को मिले लाभ

क्षेत्रवासियों का मानना है कि हाईवे के चौड़ीकरण से व्यापार, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। कुल मिलाकर महुवा–करौली मेगा हाईवे का फोरलेन में रूपांतरण आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देगा। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देकर कार्य शुरू किया जाए, ताकि विकास की रफ्तार तेज हो और भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।