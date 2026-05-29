पाली में वाहनों की चैकिंग के दौरान RTO गार्ड को कुचलकर भागा ट्रेलर चालक, पुलिस ने सोजत में दबोचा

परिवहन निरीक्षक शंभूलाल बलाई ने बताया कि जाडन टोल प्लाजा के पास रात करीब एक बजे वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। तभी पाली की ओर से एक ट्रेलर आता दिखाई दिया। जिसे रुकवाने के लिए गार्ड रामलाल सड़क पर पहुंचे। उन्होंने ट्रेलर चालक को रुकने का इशारा किया। लेकिन, चालक ने रामलाल के ऊपर ट्रेलर चढ़ा दिया और चालक मौके से फरार हो गया। सिर और सीने के ऊपर से ट्रेलर के टायर निकलने से गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई।