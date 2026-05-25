राजस्थान के 31 शहरों में बनने थे 28 लाख नए आवास, लेकिन 11 साल बाद भी सस्ते घर का सपना अधूरा

मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लॉच करने पर निर्माण से पहले ही लॉटरी से फ्लैट का आवंटन कर दिया। इसमें तय था कि आवेदनकर्ता के राशि जमा कराने पर उसी राशि से निर्माण कराया जाएगा। फ्लैट बनने से पहले आवंटित करने से फ्लैट के अलग-अलग ए, बी, सी, डी आदि ब्लॉक में कुछ लोगों राशि जमा करवाई तो कइयों ने नहीं। जबकि निर्माण सभी जगह ब्लॉक ए अर्थात एक नम्बर से हुआ। उस ब्लॉक में सभी के पैसे नहीं जमा नहीं होने से आगे चलकर कार्य अटक गया और बी, सी, डी आदि ब्लॉक बनने से रह गए। कार्य की गति मंथर हो गई।