Pali News: पाली के खेतों में छिपा बारूद, पोटाश के धमाकों से फट रहे गायों के जबड़े

पाली। एक तरफ देशभर में गोसेवा और गोसंरक्षण के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के नाम पर खेतों में छिपाकर रखे जा रहे पोटाश से भरे विस्फोटक गोले अब बेसहारा गोवंश की जान ले रहे हैं। भूख से भटकती गायें इन्हें चारे या आटे का गोला समझकर मुंह में दबाती हैं और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ उनका जबड़ा चिथड़े-चिथड़े हो जाता है। कई गोवंश दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ रहे हैं।