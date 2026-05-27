राजस्थान में मानसून का आगमन नजदीक, पाली में 100 बांधों के मेंटीनेंस के लिए बजट ही नहीं मिला

पाली जिले में मानसून की तैयारियों के तहत बांधों की मरम्मत और रखरखाव कार्य करवाया जाना है। इसके आदेश भी हो चुके है, लेकिन बजट के अभाव में जल संसाधन विभाग कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। जिले में कुल 100 बांध हैं, जिनमें से 49 बांध पंचायत से जल संसाधन विभाग को सौंपे हैं। मानसून से पहले 15 जून तक इन बांधों पर ऑइलिंग, ग्रीसिंग, झाड़ी कटिंग, ओवरफ्लो सिस्टम की मरम्मत सहित कई कार्य करवाने हैं। जिससे बरसात के समय बाढ़ की स्थिति सहित अन्य आपदा में परेशानी नहीं हो।