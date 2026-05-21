राजस्थान में ATS का बड़ा एक्शन: ‘बारूद सिंडिकेट’ का नेटवर्क ध्वस्त, 7 गिरफ्तार

राजस्थान में बारूद सिंडिकेट पर एटीएस का एकशन, पत्रिका फोटो
ATS Action Rajasthan: राजस्थान में अवैध विस्फोटक पदार्थों के कारोबार और 'बारूद सिंडिकेट' के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बड़ा प्रहार किया है। एटीएस की विशेष टीमों ने जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और डीडवाना-कुचामन जिलों में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में तैयार बारूद, हजारों कमर्शियल व इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन छड़ें और अवैध विस्फोटक बनाने की फैक्टरी व कच्चा माल बरामद किया गया है।
एटीएस के एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि विस्फोटक माफिया एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध खनन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए बारूद की तस्करी कर रहे हैं।
एटीएस ने जोधपुर के सूरसागर, ओसियां, मकराना (डीडवाना-कुचामन) और देवगढ़ (राजसमंद) थाना क्षेत्रों में दबिश देकर इस तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान ओसियां (जोधपुर ग्रामीण) के चैरई इलाके में अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई।
इसके अलावा जसवंतगढ़, देवगढ़ और जालौर में अवैध रूप से बारूद सप्लाई करने वाली एक्सप्लोसिव मैगजीन की अनियमितताओं की जांच स्थानीय पुलिस को सौंपी गई है। एटीएस ने इस पूरे मामले में अलग-अलग थानों में 7 एफआइआर दर्ज करवाई है। एटीएस अब प्रदेश में विस्फोटक सप्लायरों पर कड़ी नजर रख रही है वहीं लाइसेंसी विस्फोटक सप्लायरों के स्टॉक को लेकर भी छानबीन की जा रही है।
इलेक्ट्रिक डेटोनेटर: 3,162
कमर्शियल डेटोनेटर: 254
जिलेटिन छड़ें: 500
सेफ्टी फ्यूज: 395
बत्ती बंडल (लाल व हरी): लगभग 5,000 फीट
पटाखा पैकेट (छोटे-बड़े): 42
नमक: 29 कट्टे
पिसा हुआ कोयला: 20 कट्टे
काला पाउडर: 4 कट्टे
सल्फर: डेढ़ कट्टा
अन्य उपकरण: 2 मिक्सर मशीनें, 2 कांटे-बांट और 140 टोपियां।
पुलिस ने आमजन से सजग रहने का आग्रह किया है। यदि कहीं भी अवैध बारूद या विस्फोटक से जुड़ी गतिविधि दिखे, तो तुरंत एटीएस के नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2601583 पर सूचना दें।
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