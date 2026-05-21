21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में ATS का बड़ा एक्शन: ‘बारूद सिंडिकेट’ का नेटवर्क ध्वस्त, 7 गिरफ्तार

ATS Action Rajasthan: राजस्थान में अवैध विस्फोटक पदार्थों के कारोबार और 'बारूद सिंडिकेट' के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बड़ा प्रहार किया है। एटीएस की विशेष टीमों ने जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और डीडवाना-कुचामन जिलों में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

May 21, 2026

ATS action Rajasthan

राजस्थान में बारूद सिंडिकेट पर एटीएस का एकशन, पत्रिका फोटो

ATS Action Rajasthan: राजस्थान में अवैध विस्फोटक पदार्थों के कारोबार और 'बारूद सिंडिकेट' के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बड़ा प्रहार किया है। एटीएस की विशेष टीमों ने जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और डीडवाना-कुचामन जिलों में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में तैयार बारूद, हजारों कमर्शियल व इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन छड़ें और अवैध विस्फोटक बनाने की फैक्टरी व कच्चा माल बरामद किया गया है।

एटीएस के एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि विस्फोटक माफिया एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध खनन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए बारूद की तस्करी कर रहे हैं।

इन थाना क्षेत्रों में भंडाफोड़

एटीएस ने जोधपुर के सूरसागर, ओसियां, मकराना (डीडवाना-कुचामन) और देवगढ़ (राजसमंद) थाना क्षेत्रों में दबिश देकर इस तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान ओसियां (जोधपुर ग्रामीण) के चैरई इलाके में अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई।

इसके अलावा जसवंतगढ़, देवगढ़ और जालौर में अवैध रूप से बारूद सप्लाई करने वाली एक्सप्लोसिव मैगजीन की अनियमितताओं की जांच स्थानीय पुलिस को सौंपी गई है। एटीएस ने इस पूरे मामले में अलग-अलग थानों में 7 एफआइआर दर्ज करवाई है। एटीएस अब प्रदेश में विस्फोटक सप्लायरों पर कड़ी नजर रख रही है वहीं लाइसेंसी विस्फोटक सप्लायरों के स्टॉक को लेकर भी छानबीन की जा रही है।

अवैध विस्फोटक बरामदगी

इलेक्ट्रिक डेटोनेटर: 3,162

कमर्शियल डेटोनेटर: 254

जिलेटिन छड़ें: 500

सेफ्टी फ्यूज: 395

बत्ती बंडल (लाल व हरी): लगभग 5,000 फीट

पटाखा पैकेट (छोटे-बड़े): 42

नमक: 29 कट्टे

पिसा हुआ कोयला: 20 कट्टे

काला पाउडर: 4 कट्टे

सल्फर: डेढ़ कट्टा

अन्य उपकरण: 2 मिक्सर मशीनें, 2 कांटे-बांट और 140 टोपियां।

ये आरोपी गिरफ्तार

  • डीडवाना-कुचामन में मकराना के जाटानपुरा जाखाली निवासी सम्पत।
  • जोधपुर में ओसियां के डुकियों का बास निवासी कन्हैयालाल।
  • जोधपुर में सूरसागर के कबीर नगर की तुलसी कॉलोनी निवासी आफताब।
  • जोधपुर के कमला नेहरू नगर निवासी मुशरत अंसारी।
  • जोधपुर में कुंजला के गांधीनगर निवासी खेताराम।
  • राजसमंद में देवगढ़ के शोरगरों का मोहल्ला निवासी अनीश और आसिफ

एटीएस की अपील

पुलिस ने आमजन से सजग रहने का आग्रह किया है। यदि कहीं भी अवैध बारूद या विस्फोटक से जुड़ी गतिविधि दिखे, तो तुरंत एटीएस के नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2601583 पर सूचना दें।

ये भी पढ़ें

जयपुर में आतंकी ‘खरगोश’ से पहले भी एक और आतंकी ने बनवाया ड्राइविंग लाइसेंस!, विभाग में हड़कंप
जयपुर
Jaipur terrorist driving licence case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 07:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में ATS का बड़ा एक्शन: ‘बारूद सिंडिकेट’ का नेटवर्क ध्वस्त, 7 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में पेट्रोल खत्म? ‘कल मिले या न मिले…’ सोचकर पंपों पर उमड़ी भारी भीड़, बिक्री 20% बढ़ी; जानें पूरा मामला

Jaipur Petrol Panic Buying
जयपुर

Jaipur: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 11KG चांदी के दरवाजों पर आज से होंगे अष्टविनायक के दर्शन, 3 महीनों में किया तैयार

Moti Dungri Ganesh Mandir
जयपुर

Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान के मुख्य सचिव का बड़ा आदेश, हर जिले में रोजाना जारी होगा पेट्रोल-डीजल-एलपीजी स्टॉक

Rajasthan Chief Secretary order Petrol diesel LPG stock released daily every district
जयपुर

RGHS Update : राजस्थान में आरजीएचएस संकट खत्म, आज से निजी अस्पतालों में मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

Rajasthan RGHS crisis end cashless treatment facility available in private hospitals today
जयपुर

Digital Census: रचा नया रिकॉर्ड, स्व जनगणना अभियान 2026 में राजस्थान का यह जिला बना नंबर-1

Self Enumeration in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.