राजस्थान में ATS का बड़ा एक्शन: ‘बारूद सिंडिकेट’ का नेटवर्क ध्वस्त, 7 गिरफ्तार

ATS Action Rajasthan: राजस्थान में अवैध विस्फोटक पदार्थों के कारोबार और 'बारूद सिंडिकेट' के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बड़ा प्रहार किया है। एटीएस की विशेष टीमों ने जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और डीडवाना-कुचामन जिलों में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में तैयार बारूद, हजारों कमर्शियल व इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन छड़ें और अवैध विस्फोटक बनाने की फैक्टरी व कच्चा माल बरामद किया गया है।