Pali Crime: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर किया बलात्कार, थाने जाने से पहले युवती ने किया सुसाइड

बताया जा रहा है कि युवती ने बुधवार को अपनी बड़ी बहन को आपबीती बताई थी। परिजन अगले दिन पुलिस में शिकायत देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही युवती ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। हिंदू संगठनों की ओर से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी रविन्द्रसिंह खींची ने बताया कि आरोपी और युवती के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।