जागरूकता और समय पर इलाज से टीबी पर जीत, आदिवासी क्षेत्रों में बदली तस्वीर

उदयपुर. शहर और आसपास के ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में टीबी मरीजों की संख्या भले अधिक हो, लेकिन अब जागरूकता और सरकारी प्रयासों से इस बीमारी के खिलाफ चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। हालात अब तेजी से बेहतर हो रहे हैं। टीबी हॉस्पिटल के अनुसार अस्पताल में आने वाले 55 प्रतिशत मरीज आदिवासी ग्रामीण इलाकों से हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर स्क्रीनिंग, जांच और दवा वितरण का अभियान तेज किया है। पहले जहां मरीज बीमारी छुपाते थे, वहीं अब लोग जांच और इलाज के लिए सामने आने लगे हैं।