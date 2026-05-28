एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि सुखेर थाना क्षेत्र में रूप मधुवन अपार्टमेंट के फ्लैट में दिसम्बर 2025 में हुई चोरी के आरोप में हैदराबाद निवासी मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपी पिछले साल एक शादी समारोह में उदयपुर आया था। इस दौरान उसने आसपास घूमकर रैकी की और रूप मधुवन अपार्टमेंट में चोरी की साजिश रच ली। शादी के बाद एक बार तो वह हैदराबाद लौट गया। लेकिन, कुछ दिन बाद ही फ्लाइट से उदयपुर आया। रूप मधुवन अपार्टमेंट में सुरक्षा बंदोबस्त ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए वारदात में सफल रहा। आरोपी ने करीब 15 तोला सोने के जेवर चुराए और फ्लाइट से हैदराबाद लौट गया, जहां जेवर बेच दिए। पुलिस ने हैदराबाद से करीब 8 तोला जेवर बरामद कर लिए हैं।