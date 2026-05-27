नौतपा… दिन में लू की लपटें, तापमान एक डिग्री और बढ़ा

नौतपा गर्मी के उस दौर को कहा जाता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और लगातार नौ दिनों तक तेज गर्मी पड़ती है। भारतीय ज्योतिष और मौसम विज्ञान में इसे वर्ष का सबसे अधिक गर्म समय माना जाता है। आमतौर पर यह अवधि मई के अंतिम सप्ताह से जून की शुरुआत तक रहती है। मान्यता है कि नौतपा जितना प्रभावी होता है, उतनी ही अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तेज गर्मी से समुद्र में अधिक वाष्पीकरण होता है और मानसून को मजबूती मिलती है। इस दौरान तापमान बहुत बढ़ जाता है, लू चलती है और लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचना और हल्का भोजन करना।