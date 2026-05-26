नया साइबर जाल: आइफोन चोरी होने के बाद एक क्लिक में खाली हो सकता है पूरा डेटा

उदयपुर. साइबर अपराधियों ने अब चोरी या गुम हुए आइफोन को निशाना बनाकर नया हाईटेक फ्रॉड शुरू किया है। अपराधी फर्जी एसएमएस और नकली आइ क्लाउड लॉगिन पेज के जरिए एपल आइडी, पासवर्ड और ओटीपी चुराकर फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। साइबर अपराध अब केवल बैंक खातों या यूपीआइ फ्रॉड तक सीमित नहीं रहे। अब अपराधियों ने आइफोन यूजर्स को निशाना बनाते हुए हाइब्रिड साइबर क्राइम का नया तरीका अपनाया है।