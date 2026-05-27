Udaipur News: सहकर्मी से संबंध, बेटी को लेकर घर से भागी पत्नी, लाखों रुपए और जेवर भी गायब

शोभागपुरा निवासी युवक, जो वर्तमान में मुम्बई के बोरीवली ईस्ट क्षेत्र में रहकर बैंक में नौकरी करता है, ने एसपी कार्यालय को भेजी शिकायत में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2013 में यूनिवर्सिटी रोड निवासी युवती से हुई थी। दोनों की एक बेटी है और दंपती मुम्बई में बैंककर्मी के रूप में कार्यरत हैं। पति ने शिकायत में बताया कि पिछले एक साल से पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में बैंक में कार्यरत एक संविदाकर्मी ने उसकी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित किया।