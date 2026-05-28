हर जिले में बनेगा आरसीए का अपना क्रिकेट ग्राउंड

आरसीए की योजना के अनुसार, जिन जिलों में जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) के पास पहले से स्वयं के क्रिकेट ग्राउंड हैं, वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सुविधाएं, पिच डेवलपमेंट, फ्लडलाइट्स, नेट्स और क्रिकेट इक्यूपमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन जिलों में डीसीए के पास खुद की जमीन या मैदान नहीं हैं, वहां प्रशासन के सहयोग से सरकारी खेल मैदान या स्टेडियम को विकसित करेंगे। आरसीए और संबंधित जिला क्रिकेट संघ मिलकर इनका संचालन और विकास करेंगे। इससे आने वाले वर्षों में आरसीए की हर जिले में अपनी स्थायी संपत्ति और खेल ग्राउंड होंगे।