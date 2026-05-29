Rajasthan News: कुएं में गिरे iPhone को निकालने उतरे गोताखोर की मौत, अच्छे तैराकों में से एक थे केशूलाल

कुएं में मोबाइल को काफी देर तक ढूंढा लेकिन फोन नहीं दिखा। लगातार 2 बार ढूंढने के बाद भी फोन नहीं मिला। तीसरी बार केशूलाल फिर कुएं में उतरा। गोताखोर आईफोन को ढूंढते हुए काफी गहराई में चला गया और काफी देर तक बाहर नहीं आने पर ग्रामीण और मौके पर पुलिस पहुंची ने शव को निकाला। इस घटना के बाद गोताखोर के परिवार और समाज के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया।