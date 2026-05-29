Sajjangarh Biological Park: उदयपुर की लॉयन सफारी में शेरनी को हुआ 106 डिग्री बुखार, कई दिनों से नहीं खाया खाना

जानकारी के अनुसार 23 मई को नियमित प्राणी जांच के दौरान सुनैना ने दिया गया आहार नहीं खाया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। अगले दिन 24 मई को उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में उसकी हृदय गति और श्वसन दर सामान्य से अलग पाई गई। शरीर का तापमान 106.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक था। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने तुरंत उसे स्क्वीज केज में लेकर फ्लूड चढ़ाया। साथ ही बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, एंटासिड और मल्टीविटामिन दिए गए। उपचार के बाद उसका तापमान सामान्य हो गया और चिकित्सकों ने राहत की सांस ली।