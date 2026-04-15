धधक उठी राजस्थान की टेक्सटाइल फैक्ट्री: 8 हजार कपड़ों के थान जले, आग की तपन से पिघला प्लास्टिक, 7 दमकलों ने पाया काबू

फैक्ट्री के राहुल ने बताया कि गोदाम में करीब 7 से 8 हजार कपड़े के धान रखे हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में आग तेजी से फैलने का मुख्य कारण कपड़ों की प्रकृति है। सिंथेटिक कपड़ा पेट्रोकेमिकल से बना होता है, जो अत्यधिक ज्वलनशील है। आग लगने पर यह कपड़ा राख बनने के बजाय प्लास्टिक की तरह पिघलकर चिपक जाता है, जिससे लपटें बुझाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।