मुहाना मंडी में कचरे में आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुआं

मुहाना कृषि उपज मंडी समिति ने मंडी से कचरा उठाने के लिए ठेका दे रखा है। ठेकेदार कचरे को महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा के पास बने डिपो में एकत्र करता है। यहां से नगर निगम उस कचरे को उठाकर सेवापुरा कचरागाह पहुंचाता है। जबकि मंडी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि मंडी से पूरा कचरा नहीं उठ रहा है। मंडी के साथ सड़क पर कचरा पड़ा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी में कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, मंडी का कचरा सड़कों पर भी पड़ा रहता है। इसमें आए दिन आग लग जाती है। उधर, मुहाना कृषि उपज मंडी समिति के सचिव का कहना है कि मंडी में सूखें पत्तों को नहीं उठाया गया होगा, किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दी होगी, जिससे आग लग गई। हालांकि उसे बुझा दिया गया है।