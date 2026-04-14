Good News: 8वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, बिना ब्याज लाखों रुपए का लोन दे रही भजनलाल सरकार, जानें कैसे करें आवेदन

पाली। महज आठवीं पास होने पर भी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि स्नातक तक पढ़ाई करने वाले युवा भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आईटीआई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसके लिए पूरा पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि ही लौटानी होगी, उस पर एक रुपए का भी ब्याज नहीं लगेगा। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए राहत लेकर आई है जो सीमित शिक्षा के बावजूद कुछ नया शुरू करना चाहते हैं।