Rajasthan: व्यापारी को धमकी, ‘चाहे जितने गार्ड लगा ले, बच नहीं पाएगा… 5 करोड़ दे, वरना मार देंगे’

पीड़ित ने बताया कि इससे पहले 22 मार्च को आए कॉल में बदमाशों ने डराने के लिए खुली धमकी दी थी। कॉल करने वाले ने कहा था कि वे उसकी पूरी रैकी कर चुके हैं और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस सुरक्षा भी बेअसर साबित होगी और उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा, वे उसे जान से मार देंगे। इस कॉल के बाद व्यापारी ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी।