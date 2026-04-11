Rajasthan Crime: तलवार से हमलाकर युवक की बेरहमी से हत्या, पत्नी से अलग रह रहा था मृतक

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में तलवार से हमला कर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान जयसिंह के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।