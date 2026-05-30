राहुल गांधी-हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान से गरमाई सियासत, बीकानेर में मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने किया पलटवार

वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी हनुमान बेनीवाल के बयान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बेनीवाल का एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल के बारे में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अनुचित है। बेढम ने कहा कि पूरा राजस्थान यह कह रहा है कि इस तरह की भाषा किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बयानों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।