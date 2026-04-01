Rajasthan New Four Lane road : राजस्थान में यहां बनेगी फोरलेन सड़क, जल्द शुरू होगा निर्माण, पहले चरण में 575 करोड़ स्वीकृत

विधायक गौतम ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दावा किया कि उनके ढाई वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्ष निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए 448 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा केकड़ी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर 1046 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।