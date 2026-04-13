मनोहरपुर-दौसा एनएच 148 का मामला, टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने के बाद आमजन में मायूसी, जानें वजह

जानकारी के अनुसार मनोहरपुर-दौसा हाईवे के फोरलेन निर्माण को लेकर 2 जनवरी को टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसके बाद हाईवे से जुड़े गांवों के बाशिंदों को सुगम आवागमन की आश जगी थी। फोरलेन टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनएचएआई ने हाईवे पर ओवरलेन (नवीनीकरण) के कार्य को भी रुकवा दिया। सड़क पर नेकावाला पुलिया पर सरिए निकले हुए हैं। वहीं कई अन्य जगहों पर भी कई बड़ी खामियां हैं। हाईवे जुड़े लिंक रोड पर ब्रेकर निर्माण भी नहीं किया गया।