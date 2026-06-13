13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान सरकार कर रही टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, 750 वर्गमीटर का राइडर हटाने के साथ होंगे कई बड़े बदलाव

राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर भी एकल पट्टा जारी करने का रास्ता खुल सकता है, जिससे हजारों भूमि मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jun 13, 2026

Bhajanlal Sharma

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

Township Policy Amend Preparation: राजस्थान के शहरों में 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर दोबारा एकल पट्टा (सिंगल प्लॉट) जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार कर रही है। हालांकि शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्वतंत्र आवास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन छोटे भूखंडों पर फ्लैट कल्चर और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका भी रहेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। सड़क, पार्किंग, पार्क, सीवरेज और जल निकासी जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा।

वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार एकल पट्टा जारी करने के लिए न्यूनतम 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल अनिवार्य है। पहले ऐसा कोई राइडर नहीं था। यह प्रावधान अनियोजित प्लॉटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अब इस शर्त में ढील देने की मांग उठ रही है।

इसलिए उठ रही है शर्त हटाने की मांग

प्रदेश में 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि के रूपांतरण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार इतनी छोटी कृषि भूमि का रूपांतरण कर एकल पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इसके कारण भूमि मालिक अपनी जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के अलावा आवासीय, व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं कर पाते हैं।

प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोगों के पास 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि है। ऐसे भूमि मालिकों का कहना है कि मौजूदा नियमों के कारण उनकी जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ डेवलपर्स भी मानते हैं कि इस प्रावधान में छूट मिलने से छोटे भूखंडों का विकास आसान होगा और आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उनका तर्क है कि राइडर हटने से लोगों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि विशेषज्ञ इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार इस प्रावधान में कोई छूट देती है तो संबंधित क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की ठोस योजना बनाना जरूरी होगा। बिना उचित योजना के भूमि उपयोग में बदलाव भविष्य में शहरी अव्यवस्था और सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकता है।

एकल पट्टा के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल एवं सड़क चौड़ाई

भूखंड श्रेणीन्यूनतम क्षेत्रफलन्यूनतम सड़क चौड़ाई
आवासीय750 वर्गमीटर12 मीटर
कॉमर्शियल, मिश्रित, संस्थागत750 वर्गमीटर18 मीटर
औद्योगिक, सामान्य वेयरहाउसिंग1000 वर्गमीटर18 मीटर
फार्महाउस2500 वर्गमीटर9 मीटर

Rajasthan BJP : ‘साफा-शॉल-महंगे उपहार नहीं’, राज्यसभा उम्मीदवार डॉ. सतीश पूनिया ने की सार्वजनिक अपील

ये भी पढ़ें
Satish Poonia Special Appeal To BJP Workers Books Gaushala Donation Gift Avoid

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार कर रही टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, 750 वर्गमीटर का राइडर हटाने के साथ होंगे कई बड़े बदलाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे?, सभी एक-दूसरे के पाले में डाल रहे हैं गेंद

Rajasthan Panchayat Nikay Elections when will it be Everyone passing ball to each other
जयपुर

जयपुर में बरामद हुए नरमुंड मामले में 8 साल बाद बरी हुए पत्नी-साला और किराएदार, जलमहल की पहाड़ियों पर मिली थी हड्डियां

Court order
जयपुर

Deepak Kharwal : दीपक खारवाल की पत्नी को मिलेगी संविदा पर नौकरी, सांसद बेनीवाल बोले- कई मांगों पर बनी सहमति

Deepak Kharwal Suicide wife get contract job Hanuman Beniwal said agreement many demands
जयपुर

आईना: कहां हैं पहरेदार…

Illegal Firecracker Warehouse
ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड: साम्राज्य माया का

Sharir Hi Brahmand Photo
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.