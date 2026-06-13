राजस्थान सरकार कर रही टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, 750 वर्गमीटर का राइडर हटाने के साथ होंगे कई बड़े बदलाव

Township Policy Amend Preparation: राजस्थान के शहरों में 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर दोबारा एकल पट्टा (सिंगल प्लॉट) जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार कर रही है। हालांकि शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्वतंत्र आवास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन छोटे भूखंडों पर फ्लैट कल्चर और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका भी रहेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। सड़क, पार्किंग, पार्क, सीवरेज और जल निकासी जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा।