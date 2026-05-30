Ajmer News: कार में अचेत मिले उप प्रधान की मौत, शीशा तोड़कर निकाला बाहर, जांच में जुटी पुलिस

मदनगंज-किशनगढ़। एनएच-48 स्थित खोड़ा माताजी मंदिर के सामने सर्विस रोड पर खड़ी एक कार में युवक अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला हृदयाघात से मौत होना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।