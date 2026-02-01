Jaipur: नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली की मां का निधन, गंभीर हालत में SMS अस्पताल ICU में कराया था भर्ती

मिली जानकारी के अनुसार आज शाम बाथरूम में गिरने के बाद वे बेहोश हो गई थी। इसके बाद परिजन तुरंत उनको लेकर एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी समेत अन्य सीनियर डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम प्रयास करके उनको इलाज देकर स्थिर किया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई थी लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके।