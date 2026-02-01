27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली की मां का निधन, गंभीर हालत में SMS अस्पताल ICU में कराया था भर्ती

Tikaram Jully mother passes away: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली की मां का देर शाम एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। उन्हे देर शाम तबीयत बिगड़ने पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (SMS) में भर्ती करवाया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 27, 2026

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन, फोटो ट्वीवटर हैंडल

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन, फोटो ट्वीवटर हैंडल

Tikaram Jully mother passes away: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली की मां का देर शाम एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। उन्हे देर शाम तबीयत बिगड़ने पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (SMS) में भर्ती करवाया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया। जहां उन्हे वेंटीलेटर पर रखा गया। लेकिन चिकित्सकों के अथक प्रयास के बावजूद उन्हे नहीं बचाया जा सका। निधन की खबर मिलते ही कई कद्दावर नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे।

बाथरूम में गिरने के बाद हुईं थी बेहोश

मिली जानकारी के अनुसार आज शाम बाथरूम में गिरने के बाद वे बेहोश हो गई थी। इसके बाद परिजन तुरंत उनको लेकर एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी समेत अन्य सीनियर डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम प्रयास करके उनको इलाज देकर स्थिर किया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई थी लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके।

ये कद्दावर नेता अस्पताल पहुंचे

नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली की मां की गंभीर स्थिति की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशाेक गहलोत, वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक रफीक खान जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। इनके अलावा सैंकड़ों कार्यकर्ता भी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। जूली की मां के निधन की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष जूली को ढांढस बंधाया।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, इन शहरों का बदला नाम, जानें नए नाम
जयपुर
cm bhajan lal sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 12:07 am

Published on:

27 Feb 2026 11:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली की मां का निधन, गंभीर हालत में SMS अस्पताल ICU में कराया था भर्ती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 का आगाज, एआइ नवाचार पर विशेष जोर

समाचार

Rajasthan Education: बड़ा निर्णय, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी यह सुविधा

Madan Dilawar
जयपुर

Farmers Welfare: किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा फैसला

Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News
जयपुर

Jaipur New Elevated Road: जयपुर में द्रव्यवती नदी पर बनेगी 36 किमी लंबी एलिवेटेड रोड, शहर की बदलेगी तस्वीर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Jaipur New Elevated Road
जयपुर

बांदीकुई-जयपुर मार्ग पर भीषण टक्कर, कार-ट्रेलर धू-धू कर जले, आग और धमाकों से अफरा-तफरी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.