Rajasthan Education: बड़ा निर्णय, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी यह सुविधा

Government Schools News: जयपुर। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 से विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। इससे विज्ञान विषयों की पढ़ाई अधिक प्रभावी और प्रयोग आधारित हो सकेगी, जिससे छात्रों की समझ और कौशल दोनों मजबूत होंगे।