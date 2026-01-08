डीग में पनीर के पैसे पर हुआ बवाल, खरीददारों ने व्यापारी सहित तीन को लाठियों से पीटा, VIDEO हुआ वायरल

इसी दौरान हमलावरों ने लाठियां उठाकर सतेंद्र पर हमला कर दिया। सतेंद्र को बचाने पहुंचे उसका भाई मोनू और चाचा संजय को भी लाठियों से पीटा गया। मारपीट के बाद हमलावर दुकान में लूटपाट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।