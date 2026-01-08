8 जनवरी 2026,

भरतपुर

डीग में पनीर के पैसे पर हुआ बवाल, खरीददारों ने व्यापारी सहित तीन को लाठियों से पीटा, VIDEO हुआ वायरल

डीग जिले के बृज नगर में पनीर के पैसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मिठाई की दुकान पर कुछ लोगों ने व्यापारी और उसके परिजनों पर लाठियों से हमला कर दिया।

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 08, 2026

फोटो- पत्रिका

डीग जिले के बृज नगर कस्बे में एक व्यापारी को लाठियों से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक व्यापारी पर लगातार लाठियों से हमला करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी और हमलावरों के बीच पनीर के भुगतान को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई।

पनीर के पैसे नहीं देने पर हुआ विवाद

दुकान संचालक सतेंद्र ने बताया कि उसकी मिठाई की दुकान मुंडिया रोड पर स्थित है। दुकान पर कुछ लोग पनीर खरीदने आए। उन्होंने डेढ़ किलो पनीर लिया और जब सतेंद्र ने 540 रुपए मांगे तो उन्होंने भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।

व्यापारी, भाई और चाचा पर हमला

इसी दौरान हमलावरों ने लाठियां उठाकर सतेंद्र पर हमला कर दिया। सतेंद्र को बचाने पहुंचे उसका भाई मोनू और चाचा संजय को भी लाठियों से पीटा गया। मारपीट के बाद हमलावर दुकान में लूटपाट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।

08 Jan 2026 07:06 pm

08 Jan 2026 07:02 pm

