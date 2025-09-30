सावधान! जयपुर में नकली घी फैक्ट्री के बाद कोटपूतली में पकड़ी गई 1100 किलो सिंथेटिक पनीर, किडनी-लीवर पर पड़ता है सीधा असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दूध, पनीर और घी जैसे रोजमर्रा के उत्पादों में मिलावट आमजन के लिए बेहद खतरनाक है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. आर.आर. यादव का कहना है कि नकली दूध और मिलावटी घी में मौजूद रसायन पाचन तंत्र, लीवर और किडनी पर सीधा असर डालते हैं। लंबे समय तक इनके सेवन से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं वरिष्ठ सर्जन डॉ. अश्वनी गोयल का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों पर इनका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। नकली दूध में मिलाए गए रसायन बच्चों की हड्डियों के विकास को रोक सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं।