Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिली मंजूरी, नया वाहन खरीदते समय 50% तक की मिलेगी छूट

नीति के अनुसार, पंजीकृत स्क्रैप करने वाली कंपनियों को स्क्रैप हुए वाहनों से काटे गए चेसिस नंबर को 6 महीने तक अपने पास रखना होगा। उसके बाद उन्हें जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा, जहां इन्हें आगे 18 महीने तक रखा जाएगा।

इस काम में निवेश लाने के लिए नीति में कई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे पहले 20 स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए पूंजी की सब्सिडी, अन्य रियायतें, ब्याज पर सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी तथा बिजली बिल में राहत दी जाएगी। साथ ही स्क्रैपिंग और रिसाइक्लिंग करने वाले स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप नीति के तहत अतिरिक्त मदद मिलेगी।