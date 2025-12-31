उदयपुर में डूब क्षेत्र के 394 परिवारों का होगा पुनर्वास, 7 गांव के लोग होंगे प्रभावित, DM बोले- सुविधाओं में न हो कमी

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए योजना में आवश्यक सुधार किए जाएं, ताकि पुनर्वास स्थल पर रहने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर भूमि अर्जन अधिकारी एवं गोगुंदा एसडीएम शुभम भैसारे, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज जैन, अधिशासी अभियंता बीरबल डूडी, तहसीलदार प्रवीण सैनी सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।