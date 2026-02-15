महाशिवरात्रि विशेष : मेवाड़ में शिव-पार्वती के पाणिग्रहण की अद्भुत प्रतिमाएं

- 11वीं शताब्दी की दुर्लभ शिल्पकला में अग्नि फेरे लेते शिव-पार्वती, आहुति देते ब्रह्मा



उदयपुर. पुरातन वैभव और सांस्कृतिक गरिमा के लिए विख्यात मेवाड़ की धरती एक बार फिर अपने इतिहास की अनमोल स्मृतियों के कारण चर्चा में है। यहां लगभग एक हजार वर्ष पुरानी ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं विद्यमान हैं, इनमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सजीव दृश्य उकेरा गया है। 11वीं शताब्दी की मानी जा रही इन शिल्पाकृतियों में शिव-पार्वती अग्नि के फेरे लेते दिखाई देते हैं, जबकि ब्रह्माजी अग्निकुंड में आहुतियां अर्पित करते दर्शाए गए हैं।