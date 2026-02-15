अन्नपूर्णा रसोई में बड़ा खेल: बिना खाना खिलाए डकार गए कूपन का पैसा; 3 फर्में ब्लैकलिस्ट, FIR के साथ होगी पाई-पाई की वसूली

Annapurna Rasoi fraud: उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को उदयपुर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई घरों का निरीक्षण किया। इनके संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कई स्थानों पर भोजन तैयार नहीं होने के बावजूद 100 से अधिक लाभार्थियों के नाम कूपन दर्ज पाए गए। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने, जुर्माना लगाने तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।