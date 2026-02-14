Maha Shivratri 2026: उदयपुर के एकलिंगजी से डूंगरपुर के बेणेश्वर तक ये हैं राजस्थान के 5 चमत्कारी शिव मंदिर

उदयपुर का ये मंदिर मेवाड़ राजघराने की आराध्य देवता के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान शिव यहां चार मुखों वाले शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि यहां दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि पर यहां विशेष श्रृंगार और रात्रि जागरण होता है।