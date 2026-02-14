Rajasthan Politics : पंचायत चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर, यहां Congress छोड़ BJP में शामिल हुए सैंकड़ों कार्यकर्ता 

राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। शनिवार को उदयपुर के सायरा क्षेत्र में उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और निवर्तमान प्रधान सवाराम गमेती ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली की मौजूदगी में हुए इस सदस्यता समारोह ने मेवाड़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।