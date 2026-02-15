15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

शहर को एक साथ तीन सौगातें : लाॅयन सफारी, रेस्क्यू सेंटर और रेप्टाइल हाउस का शुभारंभ कल

पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया 16 को करेंगे शुभारंभ, इको टूरिज्म का नया हब बनेगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर. लंबे इंतजार के बाद पर्यटन नगरी उदयपुर को वन्यजीव और इको टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 16 फरवरी को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रेस्क्यू सेंटर, रेप्टाइल हाउस और लॉयन सफारी की शुरुआत [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Feb 15, 2026

जयपुर के बाद उदयपुर प्रदेश का दूसरा शहर होगा, जहां पर्यटक जंगल सफारी में शेरों को निहार सकेंगे। अगस्त 2024 में गुजरात से सम्राट और सुनयना नाम का जोड़ा उदयपुर लाया गया था।

लायन सफारी

पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया 16 को करेंगे शुभारंभ, इको टूरिज्म का नया हब बनेगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क

उदयपुर. लंबे इंतजार के बाद पर्यटन नगरी उदयपुर को वन्यजीव और इको टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 16 फरवरी को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रेस्क्यू सेंटर, रेप्टाइल हाउस और लॉयन सफारी की शुरुआत होगी। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया सोमवार शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगे।

सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगभग 36 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित है, इसमें 20 हेक्टेयर में लॉयन सफारी होगी। जयपुर के बाद उदयपुर प्रदेश का दूसरा शहर होगा, जहां पर्यटक जंगल सफारी में शेरों को निहार सकेंगे। अगस्त 2024 में गुजरात से सम्राट और सुनयना नाम का जोड़ा उदयपुर लाया गया था। तभी से लॉयन सफारी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सफारी के लिए नई जिप्सियां भी तैयार है।

रेस्क्यू सेंटर में घायल वन्यजीवों को मिलेगा जीवनदान

बायोलॉजिकल पार्क में निर्मित रेस्क्यू सेंटर के शुभारंभ की महीनों से इंतजार है। मेवाड़ अंचल के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यहां 472 वर्गमीटर क्षेत्र में बने इस सेंटर में घायल, बीमार और शहरी इलाकों में भटक कर आए वन्यजीवों का उपचार, देखभाल और पुनर्वास किया जाएगा। सड़क दुर्घटना या अन्य हादसों में घायल वन्य जीवों का उपचार स्थानीय स्तर पर हो सकेगा।

सरीसृपों की 10 प्रजातियों का प्रदर्शन

रेप्टाइल हाउस को पर्यटकों के लिए खास आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। यहां सांप, छिपकली, कछुआ सहित सरीसृपों की करीब 10 प्रजातियों को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।

लॉयन सफारी, रेप्टाइल हाउस और रेस्क्यू सेंटर का शुभारंभ सोमवार को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लॉयन सफारी और रेप्टाइल हाउस से पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। इससे भविष्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

यादवेन्द्रसिंह चुंडावत, उप वन संरक्षक, वाइल्ड लाइफ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / शहर को एक साथ तीन सौगातें : लाॅयन सफारी, रेस्क्यू सेंटर और रेप्टाइल हाउस का शुभारंभ कल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाशिवरात्रि विशेष : मेवाड़ में शिव-पार्वती के पाणिग्रहण की अद्भुत प्रतिमाएं

चोल राज्य के व्यापारियों का आहाड़ से घनिष्ठ संबंध था। वे व्यापार के सिलसिले में यहां आते और गंगू कुंड की भव्यता का वर्णन अपने राज्य में करते थे।
उदयपुर

अन्नपूर्णा रसोई में बड़ा खेल: बिना खाना खिलाए डकार गए कूपन का पैसा; 3 फर्में ब्लैकलिस्ट, FIR के साथ होगी पाई-पाई की वसूली

Udaipur Annapurna Rasoi Scam
उदयपुर

Rajasthan News : दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का राजस्थान दौरा रहा 'ख़ास', इस अंदाज़ ने जीता सभी का दिल

delhi cm rekha gupta
उदयपुर

Good News : राजस्थान के इस नए रूट पर 'वंदे भारत' ट्रेन का काउंटडाउन शुरू, जानें शेड्यूल, ठहराव और सुविधाओं के बारे में सब कुछ 

vande bharat express train
उदयपुर

Rajasthan Politics : पंचायत चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर, यहां Congress छोड़ BJP में शामिल हुए सैंकड़ों कार्यकर्ता 

congress bjp
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.