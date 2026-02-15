शहर को एक साथ तीन सौगातें : लाॅयन सफारी, रेस्क्यू सेंटर और रेप्टाइल हाउस का शुभारंभ कल

सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगभग 36 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित है, इसमें 20 हेक्टेयर में लॉयन सफारी होगी। जयपुर के बाद उदयपुर प्रदेश का दूसरा शहर होगा, जहां पर्यटक जंगल सफारी में शेरों को निहार सकेंगे। अगस्त 2024 में गुजरात से सम्राट और सुनयना नाम का जोड़ा उदयपुर लाया गया था। तभी से लॉयन सफारी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सफारी के लिए नई जिप्सियां भी तैयार है।