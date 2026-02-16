उदयपुर में स्पा की आड़ में चल रहा था गंदा काम, 5 युवतियां पकड़ी

रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से स्पा सेंटर पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि स्पा की सेवाओं की आड़ में अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। सेंटर संचालक रिया जैन सहित 6 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं देह व्यापार में संलिप्त पाई गई युवतियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पाबंद कर छोड़ दिया गया।