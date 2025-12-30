Rajasthan Cabinet Meeting : स्क्रैपिंग नीति से रिफाइनरी तक, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2 जून 2023 को परियोजना की लागत बढ़कर 72 हजार 937 करोड़ रुपए हो गई थी। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को 24 जुलाई 2025 को रिफाइनरी लागत में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का मूल्यांकन केंद्र सरकार के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड से कराया। मेकॉन लिमिटेड की रिपोर्ट का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने किया और राज्य हित को ध्यान में रखते हुए संशोधित लागत प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई।