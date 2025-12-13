Rajasthan: मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां 202.97 लाख से होगा ऐसा काम, मिलेगी राहत

कार्यक्रम को संबोधित करते मंत्री जोगाराम पटेल। फोटो- पत्रिका
धुंधाड़ा। विधानसभा क्षेत्र लूणी के नांदड़ी में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को 202.97 लाख की पेयजल परियोजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है।
उन्होंने कहा कि इन दो साल में 'विकसित भारत, विकसित राजस्थान' के विजन के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णयों की बदौलत आज हमारा किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनकर उभरा है। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दी है। पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और पांच वर्षों में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है।
पटेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नांदड़ी क्षेत्र में समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र का सर्वे कर कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों का आज शिलान्यास किया गया है, उन्हें बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।
कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, जिला परिषद सदस्य चैनाराम पटेल, अधिशासी अभियंता जया परिहार, अधिवक्ता रावतराम बिंजारिया, कुड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश राजपुरोहित, गोविंद टाक, सिकंदर बख्श, जितेंद्र सिंह, भूरसिंह, राजबहादुर सिंह, जगदीश प्रजापत, अयूब पठान सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
