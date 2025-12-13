Rajasthan: मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां 202.97 लाख से होगा ऐसा काम, मिलेगी राहत

उन्होंने बताया कि सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दी है। पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक के कारण युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और पांच वर्षों में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है।